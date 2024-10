Outros casos recentes

No dia 11 de setembro, passageiros de um ônibus da empresa Pégaso foram assaltados na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy. Segundo relatos, três criminosos entraram no coletivo, que fazia o trajeto Centro X Santa Cruz, e levaram os pertences das vítimas. Testemunhas afirmam que o trio invadiu o ônibus no momento em que dois passageiros desciam.

Dez dias antes, passageiros de um ônibus da linha 321 (Bancários-Castelo) viveram momentos de terror em assalto na Linha Vermelha. Na ocasião, quatro criminosos embarcaram em um ponto na Cidade Nova e sentaram em locais diferentes do coletivo. Quando o ônibus, da Viação Ideal, passava pela Linha Vermelha, altura de São Cristóvão, o grupo obrigou o motorista a apagar as luzes e dirigir devagar. Em seguida, os bandidos, que usavam casaco e boné, roubaram celulares e outros pertences dos passageiros e depois desembarcaram.