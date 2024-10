Vacilou, cabeção!

Um homem ficou com a cabeça agarrada entre as grades, ao tentar acessar, na manhã de ontem, a estação de trem de Campo Grande, na Zona Oeste, sem pagar passagem. Um pedestre flagrou a cena inusitada e o momento exato em que o sujeito tentava dar calote no transporte. Ele estava acompanhado de outra pessoa, que tentou auxiliar na remoção. O incidente viralizou nas redes sociais e em grupos de aplicativo. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para o caso.

Prática arriscada

Segundo a SuperVia, atualmente, 54 mil pessoas por dia, em média, viajam sem pagar passagem. A prática resulta em um prejuízo diário de aproximadamente R$ 380 mil para a concessionária. Para combater a evasão, a SuperVia conta com, pelo menos, seis colaboradores e agentes do Proeis (Programa de Integração de Segurança, da Polícia Militar) em cada estação e no "cinturão" - estações próximas que também podem ser burladas.

"A concessionária lamenta esses episódios e lembra dos riscos que a prática pode causar, como atropelamentos e mortes. Mesmo que o maquinista aviste o acesso indevido, por serem grandes e pesados, os trens não conseguem parar imediatamente após o acionamento do freio de emergência", disse em nota.

Em agosto, outro vídeo flagrou um homem pulando o muro da estação de trem de Piedade, na Zona Norte, com uma criança, também na tentativa de escapar da cobrança.