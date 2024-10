Civil prende miliciano

A Polícia Civil, com apoio do Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ), realizou ontem uma operação contra Luiz Paulo de Lemos Júnior, mais conhecido como Juninho Chupeta, suspeito de lavar dinheiro da milícia que atua na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. Ele é considerado ainda motorista do 'escritório do crime', ligado a Ronnie Lessa, réu confesso no caso da morte da vereadora Marielle Franco. A ação visou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao criminoso na capital e em Petrópolis, na Região Serrana.