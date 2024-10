Na Rua Limites, esquina com a Rua Cosmorama, em Realengo, há um problema grave envolvendo um bueiro: a tampa de ferro cedeu. Com o fluxo intenso de veículos na área, a situação representa um grande risco de acidentes. Os moradores improvisaram uma sinalização com um galho de árvore para alertar motoristas e pedestres, mas a solução é temporária e inadequada. A prefeitura precisa agir rapidamente.