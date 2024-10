Operação contra crime eleitoral prende homem armado na Baixada

A Polícia Militar e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizaram, na manhã desta sexta-feira (4), uma operação contra crimes eleitorais na Baixada Fluminense.



Os órgãos atuam nas cidades de Belford Roxo e Mesquita para cumprimento de mandados de busca e apreensão.



Um homem foi preso com uma pistola, um revólver, carregadores, munições e quantia em dinheiro.



Segundo a PM, agentes da Subsecretaria de Inteligência, do 39º BPM (Belford Roxo), do 20º BPM (Mesquita) e do Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recon) atuam na região.