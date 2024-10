Motorista não respeita sinal e ônibus bate em trem em Caxias

Na noite desta quinta-feira (3), por volta das 22h50, um ônibus colidiu com um trem na passagem de nível de Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.



O coletivo da Viação Santo Antônio e o trem estavam sem passageiros no momento do acidente. De acordo com a Supervia, o ônibus seguia para a garagem e não respeitou a sinalização, batendo na composição.



A circulação no trecho não foi afetada e o ramal Saracuruna funcionou normalmente nesta sexta-feira (4).



A Supervia realiza uma ação educativa até 24 de outubro para conscientizar sobre os riscos de desrespeitar a sinalização em passagens de nível. A empresa atua com distribuição de panfletos, promotores disponíveis para conversar com a população e carros de som nas regiões próximas à linha férrea.



Casos recentes



No último dia 17, um ônibus e um trem de manutenção colidiram em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. Ninguém ficou ferido.



No ano passado, um acidente envolvendo um ônibus e um trem deixou 19 pessoas feridas, na Avenida Lenir Ferreira, nas proximidades da estação de Japeri, na Baixada Fluminense. De acordo com a Supervia, o coletivo avançou um sinal e acabou sendo atingido pela composição.