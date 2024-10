Drama familiar! Cães se "apaixonam" por namorado da tutora: ‘Eu fico como nisso?’

A influenciadora Carolina Carvalho divertiu os internautas ao compartilhar uma situação inusitada que vive como mãe de pet. Conhecida na web por mostrar a relação carinhosa entre sua cachorrinha Nininha e o namorado Raphael, Carolina decidiu adotar outro cãozinho na esperança de receber mais atenção. Para surpresa da jovem, o novo membro da família também se “apaixonou” por Raphael.



A criadora de conteúdo, que conta com mais de um milhão de seguidores no TikTok, publicou no último domingo (29) vídeo em que aparece indignada enquanto filma os dois cães ansiosos pela chegada do namorado. “Adotei um cachorro pra me fazer companhia porque minha cachorra é apaixonada pelo meu namorado, né? Então adotei outro para ser meu amigo, para ficar comigo, para me fazer companhia, mas vocês não sabem o que aconteceu. Os dois agora estão apaixonados pelo meu namorado e ficam esperando ele chegar 24 horas por dia. Raphael tá chegando e aí como é que ficam os dois? E eu fico como nisso? [...] Será que eu vou ter que adotar um terceiro?”, desabafou a tutora.



O registro, que já acumula 125 mil visualizações, conquistou os internautas. “É muito amor!”, comentou uma seguidora. “Carolina, acho que você vai precisar de um novo namorado”, brincou outra. “Queria resolver um problema e agora tenho dois!”, destacou mais uma. Assista!