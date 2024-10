Herói trapalhão! Bumblebee leva tombo durante festa infantil em São Gonçalo

Tombobee! Um homem vestido de Bumblebee, personagem da franquia Transformers, tropeçou e caiu durante festa de aniversário infantil em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Em vídeo compartilhado nas redes socias, que já acumula mais de 18 milhões de visualizações, é possível ver o "robô" tentando descer um degrau, mas logo ele perde o equilíbrio e cai no chão. Em seguida, alguns convidados correm para ajudar o rapaz.



O incidente, que aconteceu no último domingo (29), arrancou risadas não só dos convidados, mas também dos internautas. “Se transformou em sucata”, comentou um seguidor. “Na vida eu sou a mulher que tá rachando o bico de tanto rir”, revelou outro. "Optimus, não me sinto muito bem", brincou um terceiro. Assista!