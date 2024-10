SANTO DO DIA

Santa Faustina Kowalska: Nasceu em 1905, na Polônia. Após uma visão de Jesus, ingressou na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia em Varsóvia. A parte mais marcante de sua vida foram as revelações sobre a misericórdia divina que recebeu de Jesus, registradas em seu diário 'Diário: A Misericórdia Divina na Minha Alma'. Jesus a instruiu a promover a devoção à Divina Misericórdia, incluindo a imagem do 'Cristo Misericordioso' e a Oração da Divina Misericórdia, enfatizando que todos podem receber perdão. Introduziu a Festa da Divina Misericórdia, celebrada no segundo domingo da Páscoa.