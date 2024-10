Solicitamos uma manutenção urgente de limpeza nas estações de metrô Rubens Paiva e São Cristóvão, pois a sujeira nas áreas comuns está extremamente visível e causando grande desconforto. As condições precárias de higiene nesses locais afetam a qualidade do serviço e a experiência dos usuários que dependem do metrô diariamente. É fundamental que medidas sejam tomadas rapidamente.