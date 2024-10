Em disputa acirrada, Portela define samba

Na decisão mais apertada da história centenária da Portela, segundo o presidente Fábio Pavão, a Majestade do Samba consagrou a parceria de Samir Trindade, Fabrício Sena, Brian Ramos, Paulo Lopita 77, Deiny Leite, Felipe Sena e JP Figueira como vencedora do concurso de samba-enredo para o Carnaval de 2025. O resultado foi divulgado depois das 6h de ontem e a quadra seguiu lotada para festa dos portelenses. A escola homenageará o cantor e compositor Milton Nascimento com o enredo 'Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol - Uma homenagem a Milton Nascimento', que será desenvolvido pelos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga.

A obra traz uma negritude muito forte que marcou não só a música, mas a história de Milton Nascimento. Essa força já está presente de cara no refrão principal: "Ivá chamou Oxalá preto rei pra sambar / Iyá chamou Oxalá preto rei pra sambar / Anjo negro é o Sol que faz a Portela cantar / Anjo negro é o Sol na minha Portela". A torcida foi um show de colorido com estandartes e girassóis na mão, além de um sósia de Milton Nascimento erguido no ar.

O compositor Samir Trindade, quatro vezes campeão da disputa de samba-enredo da Portela, conversou com o site Carnavalesco após a vitória na escola.

"Eu tenho certeza que a Portela vai chegar na avenida com um grande samba, estou muito feliz. Quem acredita na vida não deixa de amar e eu nunca deixei de amar a Portela", disse Samir.