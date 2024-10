Processo de distribuição explicado

Em coletiva de imprensa no Polo do Jardim Botânico, o secretário de Tecnologia da Informação, Michel Kovacs, explicou como o processo de distribuição é feito. "As urnas são coletadas pelo apoio logístico e a gente conta com o apoio dos Correios e das prefeituras dos municípios. No caso do Rio, por exemplo, vamos ter ajuda para fazer esse transporte com o uso de ônibus escolares. As últimas urnas serão distribuídas até domingo, dependendo do local de cada cartório eleitoral, até às 6h, lembrando que às 7h emitimos as zerésimas".