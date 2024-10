Polícia investiga caso de homem baleado na cabeça em Mesquita

Renato da Silva de Oliveira, de 46 anos, foi baleado na cabeça na Rua Abel de Alvarenga, em Mesquita, na noite de domingo (6). Ele foi levado à UPA de Edson Passos e, em seguida, ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. De acordo com informações da prefeitura de Duque de Caxias, ele deu entrada sedado, entubado, com traumatismo de crânio e uma lesão frontal com fratura óssea. No momento, seu estado de saúde é gravíssimo. O caso está sendo investigado pela 53ª DP (Mesquita).



Outro caso em Belford Roxo



Na madrugada de domingo (6), um homem identificado como Alan Douglas Alcântara Gonçalves, de 25 anos, foi morto a tiros em Vila Verde, Belford Roxo. Por volta de 1h50, o quartel de Nova Iguaçu foi acionado para retirar o corpo do local e levá-lo ao Instituto Médico Legal da região. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que informou que as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime.