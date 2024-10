SANTO DO DIA

Nossa Senhora do Rosário: A devoção ao Rosário teve origem no século XIII, quando Nossa Senhora apareceu a São Domingos de Gusmão e lhe entregou o Rosário como uma forma de oração, com 150 Ave-Marias e os mistérios da vida de Jesus e Maria. Na Batalha de Lepanto em 1571, o Papa São Pio V convocou os cristãos a rezarem o Rosário pela vitória das forças cristãs contra o Império Otomano. Após a vitória, o Papa instituiu a festa de Nossa Senhora das Vitórias, que foi renomeada como Festa de Nossa Senhora do Rosário.