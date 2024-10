Nunes e Boulos em SP

Em uma disputa emocionante até o último voto, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) vão disputar o segundo turno para a Prefeitura de São Paulo. Com 99% das urnas apuradas, o atual prefeito tinha 29,49% dos votos válidos. Já o candidato do Psol ficou em segundo lugar com 29,04% da preferência dos eleitores. O ex-coach Pablo Marçal chegou perto, com 28,14% dos votos válidos, ficando em terceiro na disputa.

Nunes Assumiu o protagonismo político na cidade de São Paulo ao assumir a cadeira de prefeito após a morte de Bruno Covas (PSDB), que faleceu em 2021, vítima de câncer. O candidato do MDB, antes de ser prefeito, foi vereador entre 2013 e 2020, tendo sido apadrinhado nesta campanha pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e, de modo mais discreto, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Pela segunda vez, Guilherme Boulos, do PSOL, participa de um segundo turno na disputa pela cadeira de prefeito de São Paulo. O atual deputado federal liderou a maioria das pesquisas de sondagem de voto durante toda a campanha, mas sempre com margens apertadas para os rivais. Professor, psicanalista, escritor e ativista dos direitos à moradia, Boulos é a esperança da esquerda retomar o comando da principal cidade do país.