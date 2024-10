Político liderou do início ao fim

Eduardo Paes se manteve na liderança, com folga, nas pesquisas de intenção de voto do início ao fim da campanha eleitoral. Ele possui um recall político de três mandatos à frente da segunda maior cidade do país, com 6.211.223 habitantes, e usou isso a ser favor ao fazer corpo a corpo com os eleitores.

O atual prefeito é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), com especialização em Políticas Públicas e Governo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A carreira na política iniciou aos 23 anos, quando foi nomeado pelo então Prefeito do Rio, Cesar Maia, a subprefeito da Barra e Jacarepaguá. Em 1996, por seu trabalho, se elegeu como vereador mais votado do Brasil nas eleições daquele ano. Dois anos depois, conseguiu se eleger a deputado federal.

Em 2007, após o fim de seu segundo mandato consecutivo como deputado federal, Paes foi nomeado Secretário de Estado de Turismo, Esportes e Lazer, ajudando na organização dos Jogos Pan-Americanos realizados no Rio. Um ano depois, se elegeu pela primeira vez a prefeito do Rio, sendo reeleito na eleição seguinte para um segundo mandato.

Em 2018, se candidatou ao Governo do Estado do Rio, mas foi derrotado no segundo turno por Wilson Witzel.