Dudu agora reina

Dudu Reina (PP) foi eleito prefeito de Nova Iguaçu. Com 100% das urnas apuradas na cidade da Baixada Fluminense, o político recebeu 74,77% dos votos válidos. Clébio Lopes Jacaré (União Brasil) ficou na 2ª colocação, com 14,38%, seguido de Tuninho da Padaria (PT), com 6,02%.

Dudu Reina foi apoiado pelo atual prefeito, Rogério Lisboa, que vai deixar o governo após dois mandatos. Eduardo tem 43 anos foi subsecretário de Obras e de Governo de Nova Iguaçu. Foi eleito vereador em 2020 pela primeira vez.