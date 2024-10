Uma pessoa morre e quatro ficam feridas em acidente na Avenida Brasil

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na Avenida Brasil, na Zona Oeste, na manhã desta segunda-feira (7). A vítima fatal foi identificada como Esther Rodriguez, de 53 anos. As outras vítimas não foram identificadas.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o carro ficou completamente destruído ao parar embaixo do caminhão.



O acidente ocorreu no sentido Campo Grande. Os Bombeiros foram acionados às 11h24 e enviaram uma ambulância para o local.