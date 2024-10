Grego é morto durante tentativa de assalto em São Gonçalo

Rio - Meletios Barmpas, um cidadão grego de 46 anos, morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto na RJ-104, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na noite de domingo (7). Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu.



Barmpas prestava serviços para a Petrobras como inspetor de navios. A estatal, entretanto, afirmou que "a pessoa citada não tem relação com a empresa".

Segundo relatos de testemunhas, Barmpas estava de folga e voltava da Região dos Lagos com a família quando foi abordado por criminosos. De acordo com a Polícia Militar, equipes do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) auxiliaram a vítima e a encaminharam à unidade de saúde. Na ação, o carro de Meletios teve o vidro lateral quebrado ao ser atingido por disparos efetuados pelos bandidos.

Durante a manhã desta segunda-feira (7), a perícia foi realizada no veículo, um Jeep Compass, que estava estacionado no hospital. Procurada, a Polícia Civil esclareceu que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso.

"Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e ouvem testemunhas. Diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime", disse em nota.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, também em São Gonçalo. Até o momento, o local e horário do enterro não foram definidos.