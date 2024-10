Feira de empregos

A boa de hoje para conseguir a sonhada vaga de emprego é a 15ª edição da Feira de Estágios e Empregabilidade da Zona Oeste. Realizado pela UniSãoJosé, o evento contará com mais de 3.000 oportunidades para quem está em busca de colocação profissional. O feirão terá início às 11h e a participação é gratuita.

Ao todo, participarão da Feira mais de 30 empresas e instituições, com stands e oportunidades de trabalho. Quem for ao local participará de atividades desenvolvidas pelas empresas em seus stands, como palestras, workshops e dinâmicas, além de se candidatarem para as oportunidades disponíveis.

Para aqueles que estiverem em busca de um emprego, mas não tiverem currículos em mãos, será oferecida orientação para montagem de currículos adequados e atrativos aos empregadores. Além disso, os visitantes poderão imprimi-los gratuitamente no local.

Assim como nas edições anteriores, a Feira terá como diferencial a prestação de serviços gratuitos para os visitantes e a comunidade local. Alunos dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia farão atendimentos relativos à saúde. Já os alunos do curso de Direito farão atendimento jurídico, com orientações para quem estiver precisando de ajuda nesta área.

A entrada para o evento será pela Rua Marechal Soares de Andrea, nº 90, em Realengo.