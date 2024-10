Conversou com Cláudio Castro

Apesar das críticas a Cláudio Castro (PL) durante a eleição, Paes disse que a relação com ele será de diálogo e parceria. Com o tema da segurança em pauta, houve muitas trocas de acusações e farpas com o governador. Segundo o prefeito, ele conversou ontem com Castro e revelou que pretende levar para frente a discussão sobre o armamento da Guarda Municipal.

"Chegou a hora de a gente avançar na questão de uma parte da Guarda Municipal ter armamento. Com muito critério, muito cuidado, mas acho que está na hora de trazer esse tema", afirmou Paes.