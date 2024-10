Reeleito, Paes detalha AS PRIMEIRAS MEDIDAS

Um dia após ser reeleito prefeito do Rio com 60,47% dos votos válidos, Eduardo Paes (PSD) chegou ao seu gabinete às 7h de ontem e aproveitou a manhã para falar sobre os principais desafios deste novo mandato.

Com mais de 1,8 milhão de votos, Paes ganhou sua quarta eleição à Prefeitura do Rio, o que faz dele o prefeito com mais tempo no cargo. Apesar da aprovação da população na urnas, com vitória em todas as 49 zonas eleitorais da capital, ele reconheceu que ainda há muito a melhorar na cidade.

"Temos os desafios de acabar com o sofrimento da fila do Sisreg e melhorar os medicamentos nas clínicas da família. Esses ônibus das linhas regulares são uma vergonha. Como que a gente amplia isso? Quando falamos de ônibus regulares, são 5, 6 mil ônibus girando pela cidade. Nós vamos buscar fazer uma nova concessão e a partir daí exigir mais qualidade", disse Paes em entrevista ao 'RJTV', da TV Globo.

Paes falou de segurança pública, tema que tem gerado preocupação nos cariocas e que ganhou destaque na eleição. Segundo Paes, a prefeitura vai auxiliar no combate à violência, mas reforçou que isso é atribuição do governo do estado.

"É óbvio que o prefeito pode ajudar com ações de ordenamento, sistema de câmeras, BRT seguro, Operação Verão e Guarda Municipal. A Prefeitura é uma força auxiliar, mas a responsabilidade, quem dispõe dos meios, é o governo do estado", comentou.

Paes disse que fará investimentos para minimizar os impactos ambientais, especialmente em relação às chuvas, com cerca de R$ 350 milhões liberados pelo governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).