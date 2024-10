PL se torna o partido com mais prefeitos em todo estado

Com o fim do primeiro turno e as urnas 100% apuradas, o PL se tornou o partido com mais prefeitos eleitos no estado do Rio. Mesmo com a derrota de Alexandre Ramagem na capital, a legenda conquistou o cargo em cidades da Região Metropolitana, Baixada Fluminense, Região dos Lagos e no interior. O PP foi o segundo com mais eleitos, seguido do União Brasil, MDB e Solidariedade. PT, Republicanos, Cidadania e PSD também tiveram vitórias nas eleições.

O Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, conquistou mais prefeituras do que nas eleições de 2020 — quando teve 10 — e se tornou a maior legenda do estado do Rio, com vitórias em 22 municípios.

O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou em três municípios fluminenses, com a reeleição em Japeri e novos prefeitos eleitos em Maricá e Paracambi.