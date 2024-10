Na Estação Morro do Outeiro, em Jacarepaguá, no domingo pela manhã, a segurança foi insuficiente. Enquanto eu estava dentro do BRT 52, três menores infratores estavam à espreita na baia da estação. Assim que as portas se abriram, eles rapidamente agiram, roubando o celular de uma moça que estava sentada próxima à porta. A ausência de segurança no local facilita esse tipo de ação, colocando em risco os passageiros.