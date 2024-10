SANTO DO DIA

São João Leonardo: Nasceu na Toscana, em 1541, e trabalhou com o pai no ramo farmacêutico até os 26 anos. Dedicou-se aos estudos e foi ordenado sacerdote quatro anos depois. Fundou, em 1574, a Congregação da Doutrina Cristã, hoje conhecida como Clérigos Regulares da Mãe de Deus. Leonardo realizou missões importantes a pedido do Papa Clemente VIII, restaurando a disciplina religiosa. Ele fundou um colégio para preparar missionários e foi precursor da Obra da Propaganda da Fé, influenciado pelo Concílio de Trento.