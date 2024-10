É necessário fiscalizar a invasão de calçada no Conjunto Residencial Castro Alves, em Inhaúma, na Zona Norte, especificamente na Rua Lagos Redonda. No bloco 18, uma construção irregular foi iniciada, com a escavação de sapatas diretamente sobre a rede de gás. Esse tipo de intervenção é um perigo devido à possibilidade de acidentes envolvendo o sistema de gás.