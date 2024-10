Perseguição frenética termina com homem preso em Vila Isabel

Na manhã desta quarta-feira (9), um homem foi preso após tentar fugir de uma abordagem policial em Vila Isabel, na Zona Norte.



Segundo a Polícia Militar, o suspeito entrou em um estabelecimento na Rua Maxwell para tentar escapar dos agentes. No local, ele abriu uma garrafa de vinho, quebrou-a e agrediu um funcionário.



Em seguida, o criminoso fugiu e entrou em um rio próximo à Avenida Engenheiro Octacílio Negrão de Lima. No entanto, os policiais do 6º BPM (Tijuca) conseguiram alcançá-lo.



O suspeito foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca), onde a ocorrência foi registrada.