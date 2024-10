PM troca tiros com bandidos após sequência de assaltos a ônibus na Av. Brasil

Dois criminosos foram baleados e presos após troca de tiros com policiais militares na manhã desta quarta-feira (9), na Avenida Brasil, em Irajá, na Zona Norte.



Os bandidos entraram em um ônibus da Viação Tinguá e anunciaram o assalto próximo à Linha Amarela. Em seguida, desceram e invadiram um segundo ônibus.



O motorista do segundo ônibus viu uma viatura da Polícia Militar e sinalizou para os policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).



Houve troca de tiros e a dupla foi atingida na perna. Com eles, os agentes apreenderam um revólver. Os policiais encaminharam os criminosos para o hospital, onde estão sob custódia.



Os ônibus haviam saído da Baixada Fluminense e seguiam em direção ao Centro do Rio quando foram abordados pela dupla.



Os passageiros seguiram para a 22ª DP (Penha) para prestar depoimento e registrar queixa.



Por meio de nota, a Transportadora Tinguá lamentou o episódio de violência e disse que a ação correta do motorista resultou na prisão dos bandidos no segundo coletivo. A empresa disse, ainda, que apesar do lamentável episódio, tanto motoristas quanto passageiros não se feriram.



A Tinguá informou que, para evitar mais transtornos, disponibilizou um ônibus para transportar os clientes que foram à delegacia registrar a ocorrência.



Assaltos a ônibus têm muitos casos recentes



Na última sexta-feira (4), passageiros de um ônibus da Viação Fagundes foram sequestrados e assaltados por três criminosos armados no Centro do Rio.



O modus operandi dos bandidos foi semelhante ao usado em assalto a ônibus ocorrido um dia antes na Avenida Brasil.



Os assaltantes entraram no ônibus e anunciaram o assalto. O trio, que aparentava ser composto por menores de idade, obrigou o motorista a dirigir em direção ao Complexo da Maré, na Zona Norte.



No caminho, os passageiros foram agredidos com socos, coronhadas e tiveram seus pertences roubados. Ainda segundo o relato, os criminosos chegaram a fazer disparos dentro do ônibus para aterrorizar os passageiros. A ação durou cerca de 20 minutos.