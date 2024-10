Presidente da Mocidade é preso em operação que investiga assassinato

O presidente da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (9) durante uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público. A operação investiga o assassinato de Fábio Romualdo Mendes, motivado por uma disputa de áreas para exploração do jogo do bicho.



Contra Flávio, foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Segundo os agentes, ele teria jogado uma arma de uso restrito pela janela do seu apartamento. A defesa nega a acusação. A operação também tem como alvo o contraventor e patrono da escola, Rogério de Andrade.



Além da prisão de Flávio, até o início da tarde desta quarta-feira, outros três mandados de prisão haviam sido cumpridos: Bruno Marques da Silva, ex-policial militar Thiago Soares Andrade Silva e Anderson de Oliveira Reis Viana.



Rodrigo de Oliveira Andrade de Souza, outro alvo da operação, já estava preso desde dezembro de 2021 por acusação de homicídio.



A polícia também realiza buscas em endereços ligados aos seguintes investigados: Adriano da Rocha Muniz, José William Fernandes de Assis, PM da reserva Márcio Araújo de Souza (chefe da segurança de Rogério de Andrade) e PMs Marcos Araújo de Souza e Ramon Malta Moreira



A PM informou que colabora com as investigações e que a Corregedoria instaurou um procedimento para acompanhar o caso.



O crime



Segundo as investigações, Fábio foi morto em setembro de 2021 por dois homens em uma motocicleta, enquanto esperava sua esposa na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena.



A Mocidade Independente de Padre Miguel divulgou uma nota esclarecendo que não tem relação com as investigações.