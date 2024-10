Patrão inova ao defender entregadores de clientes abusivos: ‘Não xinga meu gurizinho’

Nesta terça-feira (08), uma pizzaria viralizou na web ao encontrar uma maneira criativa de alertar os clientes sobre o tratamento dado aos entregadores do estabelecimento. No vídeo publicado nas redes sociais, que acumula mais de 4 milhões de visualizações, o dono do local segura o motoboy Rick Oliveira no colo enquanto passa os direcionamentos para o recebimento do pedido. “Ele tem pai. Ele tem mãe. Ele tem patrão. Então não xinga meu gurizinho quando tiver na frente da tua casa, buzinando, tá? Ele não vai ficar no sol, na chuva, te esperando tomar banho. Fica com o troquinho na mão lá!”, disse o homem.



A cena inusitada divertiu os internautas. “Esse senhor tem toda razão, mas esse aí é o pai ou o patrão”, brincou uma seguidora. “Eu já virei sua fã! Patrão bom defende mesmo os funcionários”, destacou outra. “”Que fofinho! Gente, vamos respeitar os motoca. Olha que bonitinho ele no colo”, afirmou uma terceira.



Segundo dados da Central de Apoio Psicológico do Ifood, uma das plataformas de delivery mais conhecidas do Brasil, apenas no começo de 2024 foram registradas 13.576 queixas de agressão física, ameaça e discriminação contra mais de 250 mil entregadores de todo o país. O município do Rio de Janeiro concentra 30% dessas denúncias, totalizando mais de 4 mil casos.



Nesta quarta-feira (9), a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em segunda discussão o Projeto de Lei que institui a Política Estadual de Prevenção à Violência contra Entregadores de Aplicativo. O projeto surgiu após a repercussão do caso do entregador Max Ângelo, chicoteado com uma guia de cachorro por uma mulher em São Conrado, na Zona Sul do Rio, em abril de 2023. Confira!

