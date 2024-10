Dia do cabelo maluco: Mãe inova com bonés de comida

Nesta quarta-feira (9), a pedagoga Priscila Sandri surpreendeu a internet ao adotar uma técnica diferente para o “Dia do Cabelo Maluco” na escola dos filhos: o boné maluco. Em vídeo compartilhado no TikTok, Priscila, que é mãe de 5 crianças, conta que percebeu a necessidade de tornar mais prática a preparação da atividade. Logo em seguida, ela mostra os bonés de Pipoca, Macarrão com Almôndegas e Batata Frita feitos para os meninos da família. “Gente, ‘cabelo maluco’, mas quem fica maluca é a mãe, né? E nesses quatro anos fazendo ‘cabelo maluco’, eu não repeti nenhum. Imagina, eu precisava deixar o cabelo da criança crescer, amarrar com xuxinha, pintava de spray. Aí eles choravam porque não queriam. Acordava muito cedo, às 3:30h da manhã. Aí, esse ano, eu decidi inovar”, desabafou em registro que já conta com mais de 600 mil visualizações.



A ideia dividiu opiniões na web. “Ai não é cabelo maluco, mas sim bonés maluco. Não deixa de ser lindo, mas ao meu ver foge do tema”, disse uma internauta. “Não é a mesma coisa”, afirmou outra. Apesar das críticas, muitos aprovaram a criação. “Mulher, você abriu uma nova categoria! Lá vamos nós ano que vem ter que fazer chapéu maluco”, elogiou uma seguidora. “O tanto de gente que critica mas não teria 1% da disposição e criatividade dessa mãe”, defendeu mais uma. Assista!