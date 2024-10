Após confronto com policiais, criminosos fazem reféns durante fuga

Policiais militares do 3º BPM (Méier) prenderam na manhã desta quinta-feira (10) quatro criminosos após confronto no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte.



Durante o patrulhamento, os agentes foram atacados a tiros e reagiram. No cessar dos disparos, os policiais encontraram os homens junto a um refém.



Com os criminosos, foram apreendidas duas pistolas, uma granada, dois rádios comunicadores e drogas.



A vítima foi libertada sem ferimentos e encaminhada à 24ª DP (Piedade), onde prestou depoimento e o caso foi registrado.