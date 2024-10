Polícia Federal prende homem que armazenava mídias de abuso sexual de menores

Um homem de 59 anos foi preso nesta quinta-feira (10) na Penha, Zona Norte, durante uma operação da Polícia Federal que combate crimes de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil na internet.



Batizada de Operação Conexão Oculta, a ação envolveu policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber), que cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro na casa do suspeito.



A investigação começou após a identificação de 38.449 arquivos contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil em circulação na internet. As autoridades descobriram que o investigado havia compartilhado pelo menos 4.676 fotos e vídeos desse tipo.



Durante a operação, foram encontrados diversos arquivos de abuso armazenados em um HD, além de outros dispositivos eletrônicos como computador, celular e mídias de armazenamento, que serão analisados pela perícia.



O suspeito foi preso em flagrante por armazenar e compartilhar material de abuso sexual infantil, crimes cujas penas podem chegar a 10 anos de prisão. O armazenamento desse tipo de conteúdo, mesmo sem compartilhamento, é considerado crime hediondo e não permite fiança.