Julgamento no dia 30

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou ontem a realização do júri popular que vai decidir se condena os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio Queiroz pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018.

O início do julgamento do Tribunal do Júri da Comarca do Rio de Janeiro foi marcado para o dia 30 deste mês, às 9h. A decisão de Moraes confirma a realização do julgamento, que foi agendado em setembro deste ano pelo juiz Gustavo Kalil, titular do 4º Tribunal do Júri, que presidirá a sessão.

A autorização foi solicitada ao Supremo porque Lessa e Elcio são réus na ação penal que tramita no tribunal sobre o assassinato e está sob a relatoria de Alexandre de Moraes.

Lessa é réu confesso. Ele deu os tiros que mataram a vereadora e o motorista. Élcio foi responsável por dirigir o carro usado no crime.

Além dos dois acusados, são réus no processo que está no STF o conselheiro do TCE-RJ, Domingos Brazão, o irmão dele, Chiquinho Brazão, deputado federal, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa e o major da PM Ronald Paulo de Alves Pereira