Quando o sol está forte ou começa a ventar, quem passa pelas calçadas no centro do bairro Alcântara, em direção à Estrada Raul Veiga, enfrenta um terrível mau cheiro, além de uma infestação de moscas varejeiras voando por todos os lados. O cheiro de coisas podres, causado pelas vísceras de peixes descartadas de várias peixarias na região, torna o ambiente insuportável. Alguns transeuntes até cobrem o nariz com lenços.