Ricky Tavares estará presente no Festival "Energia para Ler" em Rio das Ostras

Rio das Ostras - O Festival Literário "Energia para Ler" segue promovendo cultura pela Região dos Lagos, e a próxima parada será em Rio das Ostras, entre os dias 16 e 18 de outubro. O evento, que já passou por cidades como Casimiro de Abreu, traz uma programação rica e variada, com foco em literatura, arte e cultura. O palco do festival será a Rua Bento Costa Júnior, em frente à Casa de Cultura, e contará com atividades que incluem apresentações de artistas locais e nacionais, como o ator Ricky Tavares.



Além de espetáculos e saraus, o público poderá participar de simpósios e conferir uma biblioteca com mais de 5 mil livros à venda a preços acessíveis. "Rio das Ostras é um centro cultural vibrante, e é uma honra trazer esse festival para uma cidade que valoriza tanto a arte e a literatura. Com três dias de intensa programação, é uma oportunidade perfeita para famílias e amigos aproveitarem o melhor da cultura regional", afirma o produtor Flávio Valadares.



O festival também dá grande destaque aos talentos locais, com participações do Centro de Formação Artística, grupo Tango Revirado, coral da ONDA, e outros. "Onde vamos, fazemos questão de valorizar os artistas e fazedores de cultura locais, eles são essenciais para esse movimento de educação e arte", ressalta Rodrigo Lobo, co-produtor do evento.



A programação é inclusiva e pensada para todas as faixas etárias. No primeiro dia, o ator Ricky Tavares participará de um bate-papo com jovens sobre o mundo artístico. Ao final de cada dia, sempre às 16h, haverá um Happy Hour musical. No segundo dia, o cantor e ator Rodrigo Lobo promete um show com o melhor da música brasileira, seguido de um simpósio sobre educação e cultura.



Para o público infantil, o festival oferece uma série de apresentações teatrais e contação de histórias, incluindo o espetáculo "Mundo Disney", que promete encantar as crianças. Outras atrações para os pequenos incluem peças como "O Circo Chegou!" e "As Aventuras de Chapeuzinho Vermelho".



O festival, realizado pela Motivos Produções e patrocinado pela Enel, através da Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado, já passou por diversas cidades em 2024 e continuará sua jornada em Saquarema, Búzios e Silva Jardim.

A programação do Festival "Energia para Ler" traz literatura, teatro e atrações musicais para todas as idades em Rio das Ostras Foto: Ilustração