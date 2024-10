Ciúmes? Menina dá dicas de comportamento para o pai

A criadora de conteúdo mirim Maria Eduarda, conhecida como “Duda Sincera”, está fazendo sucesso na web desde o ano passado por compartilhar a relação franca com o pai, Jonathan Rodrigues. Com mais de 600 mil seguidores nas redes sociais, a pequena acumula milhões de visualizações em vídeos sem papas na língua e cheios de personalidade, nos quais repreende Jonathan por ciúmes de outras mulheres. Em viral publicado na última segunda-feira (7), Duda ensina como uma figura paterna deve agir fora de casa sendo casado. “Gente, vou mostrar pra vocês como se comportar na rua com seu pai casado”. Em seguida, eles recriam algumas situações e demonstram o que deve ser feito. “ Ué, é assim? Tanta intimidade. Abraçando a mulher. É assim?”, disse a mini querida. Assista!