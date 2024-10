Seis pacientes são infectados por HIV depois de passar por transplante

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) está investigando a contaminação de seis pessoas por HIV após elas terem recebido transplantes de órgãos. Nenhuma das pessoas estava infectada antes dos transplantes. O primeiro caso foi descoberto em setembro de 2023, quando um paciente testado positivo para HIV.



Todos os exames de sangue dos doadores foram realizados pelo PCS Lab Saleme, um laboratório contratado por licitação pela Fundação Saúde para atender ao programa de transplantes. Os exames apresentaram falsos negativos, o que significa que eles não detectaram a infecção por HIV nas amostras dos doadores.



Medidas Tomadas



* Uma comissão multidisciplinar foi criada para acolher os pacientes afetados.

* O serviço do PCS Lab Saleme foi suspenso e o laboratório foi interditado cautelarmente. Os testes agora estão sendo realizados pelo Hemorio.

* Todas as amostras de sangue armazenadas dos doadores estão sendo reavaliadas, a partir de dezembro de 2023, quando o laboratório foi contratado.

* Uma sindicância foi instaurada para identificar e punir os responsáveis.





O secretário de estado de Polícia Civil determinou a instauração de um inquérito na Delegacia do Consumidor para apurar o caso. O Conselho Regional de Medicina (Cremerj) também abriu uma sindicância para investigar o ocorrido.



Nota da Secretaria de Estado de Saúde do Rio

"A Secretaria de Estado de Saúde (SES) considera o caso inadmissível. Uma comissão multidisciplinar foi criada para acolher os pacientes afetados e, imediatamente, foram tomadas medidas para garantir a segurança dos transplantados.



O laboratório privado, contratado por licitação pela Fundação Saúde para atender o programa de transplantes, teve o serviço suspenso logo após a ciência do caso e foi interditado cautelarmente. Com isso, os exames passaram a ser realizados pelo Hemorio.



A Secretaria está realizando um rastreio com a reavaliação de todas as amostras de sangue armazenadas dos doadores, a partir de dezembro de 2023, data da contratação do laboratório.



Uma sindicância foi instaurada para identificar e punir os responsáveis. Por necessidade de preservação das identidades dos doadores e transplantados, bem como do encaminhamento da sindicância, não serão divulgados detalhes das circunstâncias.



Esta é uma situação sem precedentes. O serviço de transplantes no estado do Rio de Janeiro sempre realizou um trabalho de excelência e, desde 2006, salvou as vidas de mais de 16 mil pessoas."