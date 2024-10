Apoiador faz tatuagem com rosto de Marçal e se arrepende

Na última semana, às vésperas das eleições municipais, um apoiador decidiu fazer uma tatuagem em homenagem a Pablo Marçal, empresário que concorria à prefeitura de São Paulo. Porém, com a derrota do ex-coach nas urnas, o homem logo se mostrou arrependido. Nesta terça-feira (8), o tatuador Roci Costa, que realizou o trabalho, postou trechos de uma mensagem na qual o cliente se lamenta. “Estou passando aqui para dizer o quanto estou arrependido pela tatuagem feita. Gostaria de efetuar algo por cima que pudesse manchar a imagem dele! Até agora ainda não caiu a minha ficha de que isso aconteceu. Ele fez diversas promessas e que estava convicto de sua vitória. Olha aí o que aconteceu! Vamos bolar algo, por favor, eu não vou mais ficar com essa tatuagem!”.



No desenho, Marçal é retratado “esmagando” os adversários com os dedos e citando os apelidos que foram usados contra oponentes durante o período eleitoral: “Bananinha, Boulis, Chatabata e Dapena”. O caso inusitado logo virou alvo de piadas na web. “O cara que fez essa tatuagem deve estar chorando tanto”, brincou um seguidor. “Eleitor com seus dois neurônios”, criticou outro. “Não deu nem tempo da tatuagem cicatrizar direito”, apontou um terceiro. Assista!