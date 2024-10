santo do dia

Nossa Senhora Aparecida

Chamada de Mãe Aparecida, é a padroeira e rainha do Brasil. Sua história começou em 1717, quando três pescadores - Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves - encontraram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição no rio Paraíba, perto de Guaratinguetá, São Paulo. Inicialmente sem cabeça, a imagem foi completada com a descoberta da cabeça separada. Logo após encontrarem a imagem, os pescadores vivenciaram o milagre da pesca abundante, considerado um sinal divino. Esse evento tornou-se símbolo de fé e esperança, fortalecendo a devoção a Nossa Senhora Aparecida.