Laboratório tinha contratos com governo do estado e prefeitura de Nova Iguaçu

O laboratório Patologia Clínica Doutor Saleme (PCS-Saleme) foi contratado por licitação no valor de R$ 11 milhões pelo Governo do Rio e prestava serviço para unidades estaduais, municipais e privadas.

O laboratório prestou serviços para o Estado do dia 1º de dezembro de 2023 até 12 de setembro deste ano. No dia 20 de setembro, após a Secretaria de Estado de Saúde (SES) tomar conhecimento do incidente sem precedentes, o laboratório foi interditado.

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu disse que o contrato com a PCS Laboratório Saleme foi encerrado em fevereiro deste ano, passando a ser administrado pelas OS responsáveis pela rede de atenção básica do município. Já o contrato entre o PCS e a OS foi encerrado na última quinta-feira, após a interdição.

Em nota, o Ministério da Saúde reforçou que o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) é reconhecido como um dos mais transparentes, seguros e consolidados do mundo. "Existem normas rigorosas que visam proteger tanto os doadores quanto os receptores, garantindo que os transplantes realizados no país mantenham um alto nível de confiabilidade", informou a pasta.