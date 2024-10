Já fizemos várias tentativas com a prefeitura para solicitar a poda de uma árvore na Rua Agrícola, nº 740-A, no bairro de Bangu. A árvore já ultrapassou o limite da rua e da calçada, com galhos invadindo nossas casas. Estamos preocupados com os riscos que isso pode trazer, especialmente durante um temporal, quando um galho pode quebrar e causar prejuízos, destruindo nossos telhados.