Na Rua Imperatriz Leopoldina, no Centro, próximo ao Shopping Metropolitana, diversos carros estão trafegando na contramão, o que representa um risco grave para pedestres e outros motoristas. Essa situação tem ocorrido com frequência, colocando em perigo a segurança de todos que circulam pela área. É urgente que as autoridades de trânsito fiscalizem o local para coibir essa prática e garantir a ordem no tráfego.