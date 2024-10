Na Rua Jurema, no bairro Oswaldo Cruz, Zona Norte, é necessária uma varredura completa em toda a extensão da via. Há uma grande quantidade de panfletos políticos espalhados pelo chão, desde as eleições do último domingo, o que está causando sujeira e incômodo aos moradores. Solicitamos que a Comlurb realize a limpeza o quanto antes para manter a rua em condições adequadas de higiene.