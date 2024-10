Arsesp fiscaliza restabelecimento da energia em Centro de Operações da Enel

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) colocou uma equipe no Centro de Operações da Enel SP para fiscalizar e acompanhar as ações para restabelecer a energia elétrica aos consumidores que tiveram o serviço interrompido na última sexta-feira, 11.

Boletim da Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo divulgado hoje informa que pelo menos 885,9 mil unidades consumidoras ainda estão desabastecidas de energia na Grande São Paulo. "As causas e eventuais responsabilidades serão investigadas pela Arsesp para as devidas providencias junto à empresa", diz o comunicado.

Na nota informa que a Arsesp notificará o Ministério de Minas e Energia (MME) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para que apontem medidas a serem adotadas, uma vez que se trata de uma concessão federal.