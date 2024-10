'O céu vai clarear, iluminar a Zona Oeste da cidade'

A Mocidade Independente de Padre Miguel escolheu a parceria de Paulo Cesar Feital, Cláudio Russo, Alex Saraiça, Denilson Rozario, Carlinhos da Chácara, Marcelo Casanossa, Rogerinho, Nito de Souza, Dr. Castilho e Léo Peres como vencedora do concurso de samba-enredo para o Carnaval de 2025. No momento do anúncio, por volta de 5h da manhã de ontem, o presidente de honra, Rogério Andrade foi ao palco e disse que não está à toa na escola, e sim para dar o título. Ele citou que o resultado do concurso de samba foi unânime. O enredo será 'Voltando para o futuro, não há limites pra sonhar', desenvolvido pelos carnavalescos Márcia e Renato Lage.

Ao site 'Carnavalesco', o compositor Feital celebrou sua terceira conquista na Mocidade e enalteceu a comunidade.

"Eu já tive isso em 2017, 2018, mas para sempre é a primeira vez. Apesar da minha idade (73 anos), a sensação é da paixão de 16. Porque isso é grande cultura nacional, isso é a voz de um povo, e o independente, me cativa de todas as maneiras", disse Paulo.

Allan Duffes, Matheus Morais e Rhyan de Meira, do site CARNAVALESCO