Intérprete Zé Paulo já caiu nas graças da galera

Pelo segundo ano consecutivo no comando do microfone principal da Mocidade, o intérprete Zé Paulo já conquistou os torcedores da escola. Ao 'Carnavalesco', ele falou do trabalho na agremiação.

"Depois de 20 anos, sendo 10 na Viradouro, que também é uma comunidade fantástica, chegar aqui foi uma mudança muito radical. Mas, como dizem, parece que eu sou da Mocidade desde criança. Fui muito bem acolhido, a comunidade me abraçou demais. Me sinto muito à vontade aqui. Trabalhar com o mestre Dudu, com uma bateria incrível, o André na direção musical, o Mauro Amorim, que conheço desde os tempos de Viradouro, além do Capoeira, Sandrinho e toda a equipe de harmonia, facilita muito o trabalho. É uma super escola de samba, fizemos um show incrível, e a quadra estava cheia de gente feliz. Tenho certeza que estamos no caminho certo", disse Zé.