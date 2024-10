Vídeo: Menino de 8 anos recebe alta após ter braço reimplantado

Depois de mais de um mês internado, Davi Geovani Guimarães, de 8 anos, que teve o braço amputado em um acidente de ônibus, recebeu alta e pôde, finalmente, voltar para casa. A informação foi divulgada pela mãe, Cristina Aparecida, que compartilhou, nesta segunda-feira (14), a boa notícia pelas redes sociais.



No vídeo postado por ela, o pequeno aparece sorridente e cheio de energia, vibrando pela sua recuperação. Cristina também aproveitou para agradecer as ajudas e orações recebidas.

Veja o vídeo:

Davi estava internado desde o dia 6 de setembro, no Hospital Quinta d'Or e foi transferido para o Hospital Estadual da Criança, em Vila Valqueire, dia 22 de setembro, após ter tido seu braço amputado após um grave acidente envolvendo um ônibus da linha 476 (Méier - Leblon), em São Cristóvão. Ele estava com sua mãe, que sofreu ferimentos leves.



O acidente



O ônibus em que Davi e sua mãe estavam tombou ao fazer uma curva próxima à Rua Senador Alencar, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. No momento do acidente, o braço do garoto foi amputado e ao todo, 26 pessoas ficaram feridas.



O motoboy Diogo Mendes, que passava pelo local, prestou os primeiros socorros à mãe e ao filho, levando-os ao hospital mais próximo. Após retornar ao local do acidente, ele encontrou o braço de Davi, que havia sido colocado em uma mochila de entregas com gelo pelas equipes do Corpo de Bombeiros.



Foi graças à agilidade no socorro que os médicos do Hospital Quinta D'Or, no mesmo bairro, conseguiram realizar o reimplante do braço do menino.



Além do reimplante, Davi passou por outra cirurgia para reestabelecimento da flexão do cotovelo e, de acordo com o cirurgião plástico Rudolf Nunes Köbig, a recuperação do movimento pode levar aproximadamente um ano.