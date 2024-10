Paulo Cesar Feital vence disputa na Viradouro

A Viradouro escolheu o samba-enredo da parceria de Paulo César Feital, Inácio Rios, Marcio Andre Filho, Vitor Lajas, Vaguinho, Chanel e Igor Federal para levar à Marquês de Sapucaí para o Carnaval do ano que vem e brigar pelo bicampeonato consecutivo do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que seria o quarto da agremiação de Niterói. A escola, em 2025, terá o enredo 'Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos', desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon.

Aos 73 anos, o compositor Paulo Cesar Feital chegou ao terceiro título em disputa de samba-enredo na Viradouro. Ao site Carnavalesco, ele celebrou a conquista e agradeceu à escola, além de exaltar o enredo.

"A Viradouro foi a primeira escola que eu fiz samba-enredo. A Viradouro que me recebeu a vida inteira, com muita gentileza, com muita delicadeza e essa alma da Viradouro faz parte da minha alma. É de imenso valor, prazer, que eu sigo aos 73 anos comemorando uma vitória aqui, é como se eu voltasse aos 16", disse o compositor.

Na final, o samba de Paulo Cesar Feital superou as parcerias de Mocotó e de Deco. Antes mesmo do início da apresentação do samba vencedor, o clima de expectativa tomou conta da quadra. Não demorou pro samba 'incendiar' o público presente e mostrar toda sua força. O jogo de palavras utilizado no refrão principal é um achado e mexe com o público, é como se todos fossem 'obrigados' a cantar, principalmente na parte "eu tenho corpo fechado, fechado tenho meu corpo".