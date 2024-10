Local foi arrombado

Durante os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, o laboratório de análises clínicas PCS LAB Dr. Salame precisou ser arrombado pelos policiais. A irmã do Walter, Marcia Vieira, e o filho dele, Matheus Vieira, foram conduzidos à Cidade da Polícia para esclarecimentos. Eles não são alvos de mandados de prisão.

Essa é a primeira fase da operação 'Verum', conduzida pela Delegacia do Consumidor (Decon). As investigações indicam que os laudos, falsificados por um grupo criminoso, foram utilizados pelas equipes médicas, induzindo-as ao erro, o que levou à contaminação de pelo menos seis pacientes. Um deles veio a falecer, com as causas da morte ainda sob investigação.